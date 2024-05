V Ljubljani konvencija fantazijskih knjig, filmov, kostumov in videoiger

Ljubljana, 25. maja - Na Gospodarskem razstavišču bo danes potekala konvencija fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega. Obiskovalci bodo obkroženi s fantazijskimi knjigami in filmi, japonskimi mangami, animeji, videoigrami, namiznimi igrami, cosplay kostumi in tekmovanji. Dogodek, na katerem se bo predstavilo približno 100 razstavljalcev, je razprodan.