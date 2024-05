Poginil japonski pes iz memov Doge

Tokio, 24. maja - Japonska psička Kabosu pasme shiba inu, ki je zaslovela s spletnimi šalami oz. memi Doge, je danes poginila, je sporočila njena lastnica Atsuko Sato. Šaljive fotografije psičke, ki so se od leta 2010 širile po spletu, so bile navadno opremljene z napisi v polomljeni angleščini, ki so največkrat ponazarjali njene domnevne misli.