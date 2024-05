Dnevi dediščine evropskih pokopališč letos v znamenju okoljske trajnosti

Maribor/Ljubljana, 24. maja - Združenje evropsko pomembnih pokopališč (ASCE), največja organizacija, ki ohranja in predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Evrope, bo od danes do 2. junija obeležilo dneve dediščine evropskih pokopališč. V ospredju letošnjih dnevov so projekti, namenjeni izboljšanju okoljske trajnosti pokopališč.