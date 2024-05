Vreme: Danes bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht

Ljubljana, 24. maja - Čez dan bo delno jasno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 21 do 25, v alpskih dolinah okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, krajevne padavine bodo znova pogostejše. V ponedeljek bo sončno z jutranjo meglo po kotlinah in povečini suho. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad večino Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad britanskim otočjem pa je ciklon. K nam z jugozahodnimi vetrovi prehodno doteka nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s posameznimi plohami in nevihtami, ki jih bo več v krajih severno in zahodno od nas. V soboto bo spremenljivo oblačno, čez dan bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v sosednjih pokrajinah Hrvaške in Madžarske nadaljevale tudi v noč.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto bo vpliv vremena sprva še ugoden, nato pa bo čez dan vremenska obremenitev naraščala.