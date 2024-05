Velenje danes v znamenju športnih iger mladih in odprtja urbanega parka

Velenje, 24. maja - Velenjski osnovnošolci bodo danes na mestnem stadionu in drugih lokacijah po mestu z različnimi športnimi aktivnostmi obeležili nekdanji dan mladosti. Popoldne pa v mestu tudi uradno odpirajo nedavno zgrajeni urbani park, ki ga bosta namenu slovesno predala župan Peter Dermol in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.