Tedenski pregled - svet od 24. do 30. 5.

Ljubljana, 31. maja - Izrael je kljub pozivu Meddržavnega sodišča nadaljeval napade na Rafo, tarča je bilo tudi begunsko taborišče. Španija, Irska in Norveška so priznale Palestino. Kaže, da bo Zahod Ukrajini omogočil uporabo svojega orožja za napade na cilje v Rusiji. Bivši ameriški predsednik Donald Trump je bil v postopku v New Yorku spoznan za krivega.