V zrušenju lokala na Majorki mrtvi in ranjeni

Palma de Mallorca, 24. maja - V zrušenju restavracije v mestu Palma de Mallorca so v četrtek zvečer umrli najmanj štirje ljudje, najmanj 16 so jih prepeljali v bolnišnico, med njimi jih je več življenjsko ogroženih. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev so med prizadetimi večinoma tuji državljani srednjih let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.