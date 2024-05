Anketa: Večina Američanov misli, da je gospodarstvo v recesiji

New York, 24. maja - Po zadnji anketi Inštituta Harris za britanski časnik The Guardian je 56 odstotkov Američanov prepričanih, da je gospodarstvo v recesiji, kar ni res že vse vse od začetka pandemije covida-19 leta 2020. Po oceni analitikov so glede na dejanske podatke presunljive tudi druge ugotovitve ankete, ki se je posvetila gospodarskim in finančnim vprašanjem.