V Galeriji Božidar Jakac odpirajo občasno razstavo Nova doba

Kostanjevica na Krki, 24. maja - V Galeriji Božidar Jakac - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici zvečer odpirajo občasno razstavo Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah, namenjeno ozaveščanju človekovih posegov v okolje. Na ogled bo do 28. julija.