V Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju razstavo posvetili pionirjem renesanse severno od Alp

Dunaj, 25. maja - V Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju so letošnjo spomladansko razstavo posvetili trem izjemnim pionirjem renesanse severno od Alp - Hansu Holbeinu starejšemu, Hansu Burgkmairju in Albrechtu Dürerju. Združuje več kot 160 slik, kipov in drugih del iz številnih najpomembnejših zbirk v Evropi in ZDA. Na ogled bo do 30. junija.