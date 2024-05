Atlantski ocean naj bi se letos soočil z izjemno sezono orkanov

Washington, 23. maja - Severnoatlantska sezona orkanov, ki se bo začela 1. junija in trajala do jeseni, bo po napovedih ameriške Nacionalne agencije za oceane in ozračje (NOAA) izjemno močna. NOAA napoveduje od štiri do sedem orkanov 3. ali višje kategorije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.