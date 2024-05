Vlada o imenovanju predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo

Ljubljana, 23. maja - Vlada je državnemu zboru predlagala, da se v Nacionalni svet za kulturo (NSK) za mandatno dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja imenujejo Jurij Krpan kot predsednik ter člani Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in Kaja Širok. Aktualni predsednici in članom NSK poteče mandat 26. septembra.