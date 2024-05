Luka Koper v prvem četrtletju z nižjim dobičkom in prihodki

Koper, 23. maja - Luka Koper je v prvem četrtletju zabeležila 15,4 milijona evrov čistega dobička, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili z 79,4 milijona evrov nižji za odstotek. Kot so zapisali, so na poslovanje vplivale razmere na Bližnjem vzhodu in v Rdečem morju, kar se je odrazilo v nižjem skupnem ladijskem pretovoru.