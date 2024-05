Vreme: Oblačno, lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta

Ljubljana, 23. maja - Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno. Ponoči lahko predvsem na zahodu nastane kakšna nevihta. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Nekoliko topleje bo. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, krajevne padavine bodo znova pogostejše.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je ciklonsko območje. V višinah se nad nami zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, ki povzroča nestabilno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih južno od nas počasi začelo jasniti. Plohe in nevihte bodo počasi ponehale. V petek bo severno in zahodno od nas spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami, več jasnine bo na jugu.