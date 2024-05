Ljubljanska borza: SBI TOP končal nad izhodiščem

Ljubljana, 23. maja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes zaključilo v pozitivnem območju. Indeks SBI TOP je pridobil 0,41 odstotka in se ustavil pri 1489,61 točke. Borzni posredniki so opravili za skoraj 2,11 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke, ki so se ob tem podražile za 1,20 odstotka.