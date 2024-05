V dunajski Mozartovi hiši razstava o skladatelju in hrani

Dunaj, 24. maja - V dunajski Mozartovi hiši je od danes na ogled razstava, posvečena Mozartu za mizo. Tema je predstavljena skozi glasbene rokopise in pisma, zgodovinsko glasbo, pisne in slikovne dokumente ter predmete iz javnih in zasebnih zbirk. Obravnavane so tako skladateljeve prehranjevalne navade kot tudi pojavljanje hrane v njegovih delih.