Prenovili enoto Rožle ljubljanskega Vrtca Jarše

Ljubljana, 23. maja - V Ljubljani so danes odprli prenovljeno enoto Rožle, ki je del Vrtca Jarše. Z obnovo enote, v kateri so trije oddelki otrok, so povečali funkcionalnost celotnega objekta, izboljšali prostorske zmogljivosti in tako poskrbeli za še bolj kakovostno in prijazno okolje za otroke in sodelavce vrtca, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.