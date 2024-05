New Swing Quartet odslej kot trio brez Kozlevčarja

Ljubljana, 23. maja - Trije člani zasedbe New Swing Quartet Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner so se odločili, da bodo glasbeno pot nadaljevali kot trio. Ne vidijo namreč prihodnosti kvarteta skupaj s Tomažem Kozlevčarjem. Kot glavni razlog navajajo vrnitev k začetkom kvarteta in gojenje tradicionalnega t. i. solid gospela, so zapisali v sporočilu za javnost.