V Kranju podražitev vrtcev in oskrbe z vodo

Kranj, 23. maja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji soglašali s sklenitvijo poravnave s Skladom obrtnikov in podjetnikov, od katerega bo občina kupila zemljišče za širitev šole in vrtca na Primskovem. Potrdili so tudi podražitev parkirnin, vrtcev in oskrbe z vodo, zavrnili pa podražitev odvajanja odpadne vode.