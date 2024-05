Poslanci na tajnem glasovanju za člana Sodnega sveta potrdili le Novaka

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so na današnjem tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana Sodnega sveta, profesorja prava Marka Novaka. Preostali trije kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, odvetnica Tanja Bohl, pravnik Rajko Pirnat in notar Valter Vindiš, so ostali brez potrebne podpore. Kandidacijski postopek se zato ponovi.