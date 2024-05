Razpoloženje potrošnikov maja enako kot aprila

Ljubljana, 23. maja - Razpoloženje potrošnikov je maja ostalo enako kot aprila. Boljša so bila pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede gospodarskih razmer v državi, slabša pa pričakovanja glede večjih nakupov in ocene trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu. Glede na maj lani je razpoloženje boljše.