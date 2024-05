Ljubljana, 23. maja - Novinarska konferenca poslancev SDS Karmen Furman in Zvoneta Černača, na kateri bosta spregovorila o sklepu, ki ga SDS predlaga vladi za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi ter o noveli zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, bo danes ob 11.30, v sobi 54/T državnega zbora na Šubičevi 4, so sporočili z SDS.