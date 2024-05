Dončić že petič zaporedoma izbran v ekipo leta NBA

New York, 23. maja - Slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića so petič zaporedoma izbrali v ekipo leta severnoameriške lige NBA, je objavilo vodstvo lige na svoji spletni strani. Glasovalo je 99 športnih novinarjev in komentatorjev, ki so izbirali 15 najboljših igralcev, razdeljenih v tri ekipe.