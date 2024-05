Ljubljana, 23. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid proti Gorenjski, odsek Koseze-Brod, predvidoma do 7. ure, zaradi prestavljanja delovne zapore. Obvoz po H3 in Celovški cesti. Nastali so zastoji.