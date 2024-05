Golob: Z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva ne bo več škodljivega prepletanja

Novo mesto, 22. maja - Predsednik vlade Robert Golob se je danes udeležil slavnostne akademije ob 130. obletnici delovanja Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto, kjer je bil slavnostni govornik. Poudaril je, da je zdravstvo prioriteta vlade in ravno z razmejitvijo med javnim in zasebnim zdravstvom bo poskrbljeno, da ne bo več škodljivega prepletanja med enim in drugim.