Na Giru tokrat priložnost za sprinterje

Padova, 23. maja - Kolesarje na dirki po Italiji danes čaka 18. etapa od Fiere di Primiera do Padove (178 km). Gre za ravninsko traso, ki bo po vsej verjetnosti minila v znamenju sprinterjev. Za v rožnato majico vodilnega odetega slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) bi to lahko predstavljalo bolj mirno vožnjo ob odštevanju etap do Rima.