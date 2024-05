Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o premierju Robertu Golobu, ki je pozdravil napoved Španije, Irske in Norveške o skorajšnjem priznanju Palestine in spomnil, da naj bi bil tudi parlamentarni postopek priznanja s strani Slovenije formaliziran do sredine junija. Poročale so tudi o podaljšanju mejnega nadzora s Hrvaško, Madžarsko in Italijo.