Evropske borze s padci; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 22. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji so razočarani nad podatki o inflaciji v Združenem kraljestvu, ki se je znižala manj od napovedi. To je posledično razblinilo upe o hitrem nižanju obrestnih mer s strani britanske centralne banke Bank of England, poroča francoska tiskovna agencija AFP.