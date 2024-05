Izšla bo kompilacija skladb iz Armstrongovega nastopa v studiu BBC

New York, 23. maja - Na kompilaciji z naslovom Louis in London bo julija izšla neslišana izvedba skladb Louisa Armstronga, ki jih je leta 1968 posnel pri BBC. Na kompilaciji so sicer znane Armstrongove skladbe, kot sta What a Wonderful World in You'll Never Walk Alone, ki jih poznavalci štejejo med najboljša dela te jazzovske legende, piše britanski The Guardian.