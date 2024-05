Pirc Musar v Tirani odprla nove prostore slovenskega veleposlaništva

Tirana, 22. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Tirani odprla nove prostore tamkajšnjega slovenskega veleposlaništva. V govoru je poudarila, da so se diplomatske vezi med Slovenijo in Albanijo v treh desetletjih razvile v trdno partnerstvo, ki temelji na vzajemnem spoštovanju ter skupnih vrednotah in ciljih, so sporočili z urada predsednice.