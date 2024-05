V Slovenski kinoteki razstava s predstavitvijo avtorskega sloga Karpa Godine

Ljubljana, 23. maja - V Slovenski kinoteki bodo drevi odprli razstavo, posvečeno filmskemu opusu in prepoznavnemu avtorskemu slogu Karpa Godine z naslovom Karpo Godina: Filmski imaginarij. Godina pomembno zaznamuje zgodovino slovenskega, jugoslovanskega in svetovnega filma. Kot režiser in scenarist je ustvaril več kultnih slovenskih celovečercev.