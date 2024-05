Na Ljubljanski borzi ob obilici optimizma z dogodkom za male in bodoče vlagatelje

Ljubljana, 22. maja - Ljubljanska borza danes organizira dogodek za male in bodoče vlagatelje z naslovom Trguj na borzi, na katerem se bodo ob predstavitvi razmer na kapitalskih trgih in naložbenih priložnosti med drugim predstavila največja slovenska podjetja. V upravljavcu slovenskega borznega trga so sicer ob trenutnih kazalnikih polni optimizma.