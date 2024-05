Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 22. maja - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja gibljejo v bližini izhodišč. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju informacij z zadnjega zasedanja vodstva ameriške centralne banke Federal Reserve in objave poslovnih rezultatov proizvajalca čipov Nvidia, je navedla francoska tiskovna agencija AFP.