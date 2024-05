Slovenija do decembra podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

pripravil Marko Stanojević

Ljubljana, 22. maja - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes sporočil, da bo Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je uvedla 21. oktobra lani, podaljšala do 21. decembra. Po njegovih besedah bo ta še naprej ciljno usmerjen, posebnih težav pa ne pričakujejo. Pred tem je nadzor na meji s Slovenijo do decembra podaljšala Italija.