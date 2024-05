Osnovno zdravstvo Gorenjske nadaljuje širitev programov in investicije

Kranj, 22. maja - Člani sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske so na torkovi seji sprejeli poslovni načrt in program dela zavoda za letos. V Osnovnem zdravstvu Gorenjske načrtujejo nadaljnjo širitev programov in zaposlovanje dodatnih zdravnikov. Prav tako nadaljujejo investicije v zdravstvene domove Tržič, Kranj in Bled.