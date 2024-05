Kino Otok v jubilejni 20. izdaji s pogledom v preteklost

Ljubljana, 22. maja - Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema bo letos potekal že v 20. izdaji. Glavnina festivalskega dogajanja se bo odvila v Izoli med 5. in 9. junijem. V juniju, septembru in oktobru bodo kinootoške projekcije potekale tudi v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter v art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.