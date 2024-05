Gradbeni inšpektorji odkrili 25 nedovoljenih objektov

Ljubljana, 22. maja - Gradbeni inšpektorji so v usmerjeni akciji nadzorov nad objekti v gradnji, ki so jo izvedli med februarjem in majem, odkrili 25 nedovoljenih objektov. Skupaj so izvedli 176 pregledov ter uvedli 121 postopkov. Izdali so eno prekrškovno odločbo v skupni višini izrečene globe 2000 evrov, so sporočili iz inšpektorata.