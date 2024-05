Notranje ministrstvo lani zabeležilo 14-odstotni upad pritožb zoper delo policije

Ljubljana, 22. maja - Notranje ministrstvo je v lanskem letu obravnavalo 467 pritožb zoper delo policije, v primerjavi z letom 2022 so zabeležili 14-odstotni upad pritožb, je pojasnil v. d. generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić. Policija svoje delo opravlja vse bolj zakonito in strokovno, je prepričan.