V Centru ilustracij podobe otrok in ustvarjalcev iz časa socializma

Ljubljana, 22. maja - V galeriji Centra za ilustracijo bodo v soboto odprli razstavo Biba buba baja. Ustvarjanje (za) otroka socializma s publikacijami in ilustracijami, ki bodo prikazale otroka in ustvarjalke iz druge polovice 20. stoletja. Nastala je z Inštitutom za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in po besedah raziskovalke Katje Kobolt izhaja iz raziskovanja.