S cvetlicami širijo glas o projektu usposabljanja učiteljev

Ljubljana, 26. maja - Partnerji projekta usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju Digitrajni učitelj so se ob nedavnem dnevu čebel odločili, da spodbudijo k vključevanju v projekt na nekoliko drugačen način. Tako so začeli akcijo Ocvetličimo slovenske vrtce in šole. Skupaj z informacijami o projektu so jim namreč poslali tudi semena medovitih cvetlic.