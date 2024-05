V štirih državah pridržali člane turške kriminalne skupine s terorističnimi cilji

Rim, 22. maja - Italijanska policija je danes sporočila, da so s turškimi kolegi zaznali in preprečili načrte kriminalne skupine s terorističnimi cilji. S sodelovanjem mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol so v štirih državah pridržali 19 oseb, med njimi vodjo skupine, ki jo povezujejo z oboroženim napadom pred lokalnimi volitvami v Istanbulu.