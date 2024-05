V Celju prazne poslovne nepremičnine zbrali na interaktivnem zemljevidu

Celje, 22. maja - Na celjski občini so zaradi velikega povpraševanja po poslovnih prostorih v mestnem jedru pripravili interaktivni zemljevid praznih prostorov. Z njegovo pomočjo želijo v središče mesta privabiti nove podjetnike in obrtnike, ki bi s svojimi dejavnostmi prispevali k živahnosti in nadaljnjemu razvoju starega mestnega jedra, so zapisali na občini.