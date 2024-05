Predstavniki Evropske komisije v Zasavju o prestrukturiranju regije

Zagorje ob Savi, 22. maja - Ob zaključku izvajanja programa evropske kohezijske politike 2014-2020 sta Zasavje danes obiskali delegaciji Evropske komisije ter ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Seznanili so se z dejavnostmi Centra za pravični prehod Zasavja in drugimi projekti, med drugim namenjenimi prestrukturiranju regije.