Na simpoziju ob 250-letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije o začetkih šolstva na Slovenskem

Ljubljana, 22. maja - Letos obeležujemo 250 let od izida Splošnega šolskega reda Marije Terezije, ki je pomenil začetek državnega šolstva. Ob tem jubileju so Slovenska matica, Slovenski šolski muzej in Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja pripravili simpozij, na katerem predstavljajo začetke šolstva na Slovenskem in trajne sledi terezijanske šolske reforme.