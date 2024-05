Moška zaradi ponarejanja bankovcev v pripor

Celje, 22. maja - Celjski kriminalisti so v sodelovanju z ljubljanskimi kolegi preiskali ponarejanje denarja, česar sta osumljena 48 in 50 let stara moška z območja Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po opravljenih hišnih preiskavah zaradi suma storitve sedmih kaznivih dejanj ponarejanja denarja jima je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili s PU Celje.