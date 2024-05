Slovenska turistična organizacija predstavila tri nove projekte

Lipica, 22. maja - Slovenska turistična organizacija (STO) prepoznava pomen inovativnih pristopov v promociji slovenskega turizma, zato so na današnji novinarski konferenci v Kobilarni Lipica predstavili tri nove projekte, s katerimi ciljajo na še večjo prepoznavnost v svetu. To so zvočni posnetki Slovenije, virtualna sopotnica in spletna stran, namenjena športu.