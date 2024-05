Ljubljana, 22. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče v predoru Dekani zaprta primorska avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zapora pa lahko traja več ur. Obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti med Srminom in Črnim Kalom ali med Bertoki in Črnim Kalom.