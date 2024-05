Na Dnevu Afrike poudarek na medcelinskem sodelovanju kot temelju zelenega prehoda

Ljubljana, 22. maja - Podnebne spremembe so krive za vojne, gospodarske krize, pandemije, je danes na konferenci Dan Afrike v ljubljanskem Centru Rog poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Njeni sogovorci na panelu o zelenem prehodu so se strinjali, da je sodelovanje Evrope in Afrike pri tem ključnega pomena, a posvarili pred enačenjem položaja držav.