Na konferenci o novih izzivih v finančnih storitvah

Brdo pri Kranju, 22. maja - Konferenca o digitalizaciji storitev, ki jo danes na Brdu pri Kranju organizira Uradni list, je v znamenju aktualnih novosti v zakonodaji. Predavatelji so predstavili načrte z digitalnim evrom, pa tudi preostale tehnološke novosti in trende v brezgotovinskem plačevanju ter druge finančne storitve. Gotovina ostaja, so zagotovili.