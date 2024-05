Gorenjski župani za obnovo jeseniške železniške infrastrukture

Jesenice/Kranj, 22. maja - Predsednik Sveta gorenjske regije in kranjski župan Matjaž Rakovec je v torek na vlado, državni zbor in državni svet poslal dopis, v katerem poudarja, da gorenjski župani močno podpirajo načrtovano investicijo v železniško infrastrukturo na Jesenicah, pa tudi posodabljanje in nadgradnjo železniške infrastrukture v celotni regiji.